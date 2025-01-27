Аргентина

Досвідчений гравець підписав контракт із Ньюеллс Олд Бойз.

Новачок Ньюеллс Олд Бойз, голкіпер Кейлор Навас розповів про свій перехід в аргентинський клуб.

"Я знав про клуб, його історію та легенди, які грали тут. Перед приїздом я поговорив з Мессі, і він міг сказати лише добре.

Зустріч була неймовірною, у мене мурашки побігли по шкірі. Я чув про тутешню атмосферу, але відчути її на власному досвіді – це зовсім інша справа", – сказав Навас на презентації як гравець Ньюеллс Олд Бойз.

За даними transfermarkt, 38-річний костариканець поставив підпис під угодою, розрахованою до кінця 2025 року. Він перебував у статусі вільного агента з липня 2024-го, відколи залишив ПСЖ.