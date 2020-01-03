Бразилия

Гремио подтвердил интерес к нападающему Фиорентины Педро, но не хочет отпускать во Флоренцию своего защитника Вальтера Каннеманна.

Президент Гремио Ромилдо Больцан не в восторге от предложения Фиорентины обменять Вальтера Каннеманна на Педро.

"Да, мы интересуемся Педро и намерены его приобрести, – цитирует Больцана Correio do Povo. – Но при этом не собираемся расставаться с Каннеманном. Мы не можем жертвовать надежностью защиты ради усиления нападения".

22-летний Педро, перешедший в Фиорентину летом 2019 года из Флуминенсе (93 матча во всех турнирах, 31 гол), сыграл за "фиалок" лишь в четырех матчах (0 голов).

Ранее сообщалось, что бразильцем заинтересовался Бешикташ.

28-летний Каннеманн выступал за Сан-Лоренсо (82, 5), Атлас (43, 1), Гремио (160, 4) и национальную сборную Арентины (5, 0).

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