Бразилия

Легендарный защитник повесил бутсы на гвоздь.

Лусио в возрасте 41 года принял решение о завершении карьеры игрока, сообщает Globoesporte. Бразилец прокомментировал знаковое событие, поблагодарив всех, кто его поддерживал.

"Это особенный день для меня. Сегодня я заканчиваю карьеру профессионального футболиста. С большой гордостью и благодарностью обращаюсь ко всем, кто поддерживал меня все это время".

Клубная карьера бразильского защитника проходила в Баварии, Интере, Байере, Палмейрас, Сан Паоло, Гоа и Ювентусе. Лусио суммарно отыграл 545 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 28 ассистов.

Бразилец выигрывал чемпионат мира-2002, а также триумфовал в Лиге чемпионов-2009/10 вместе с Интером.

Напомним, что также карьеры завершил "Бог футбола" для болельщиков Айнтрахта Ф.