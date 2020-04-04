Бразилия

Стала известна причина срыва перехода бразильского полузащитника.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем мог перейти в Куритибу во время зимнего трансферного окна, однако сделка не состоялась.

Как сообщает Bem Parana, переходу атакующего хавбека помешала пауза в чемпионатах в связи с коронавирусом. Руководство бразильского клуба подтвердило переговоры с "горняками", но они не завершились успехом.

В первой половине сезона 28-летний игрок выступал на правах аренды во Флуминенсе, где провел 20 матчей и забил один гол.

Действующий контракт Нема с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Шахтеру не удалось продать Нема в Форталезу.

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