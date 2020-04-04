Стала известна причина срыва перехода бразильского полузащитника.
Веллингтон Нем, Getty Images
04 апреля 2020, 13:52
Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем мог перейти в Куритибу во время зимнего трансферного окна, однако сделка не состоялась.
Как сообщает Bem Parana, переходу атакующего хавбека помешала пауза в чемпионатах в связи с коронавирусом. Руководство бразильского клуба подтвердило переговоры с "горняками", но они не завершились успехом.
В первой половине сезона 28-летний игрок выступал на правах аренды во Флуминенсе, где провел 20 матчей и забил один гол.
Действующий контракт Нема с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Шахтеру не удалось продать Нема в Форталезу.
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