Англичанин рассказал о своем кумире детства.
Полузащитник Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо назвал футболиста, который был его кумиром и который оказал на него большое влияние.
"Всегда хотел быть профессиональным футболистом, чтобы люди смотрели на меня и восхищались. Так же, как я смотрел на игру Роналдиньо. Я хотел стать таким же, как он. Надеюсь, я смогу достичь такого же уровня.
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Роналдиньо был для меня ролевой моделью. Главная причина – то, с какой легкостью он обыгрывал соперников, и те вещи, которые никто не мог повторить в то время", – рассказал Санчо в интервью Bleacher Report.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 35 поединков в футболке "шмелей", забив 17 голов и совершив 19 ассистов.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед лидирует в борьбе за Санчо.
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