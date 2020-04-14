Чемпион Бразилии хочет подписать нападающего ПСЖ.
Эдинсон Кавани, getty images
14 апреля 2020, 10:18
Фламенго не против усилить линию нападения уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает UOL.
Соотечественник форварда Арраскаета отметил, что отправит партнеру по сборной сообщение с предложением о переходе.
Контракт Кавани истекает этим летом. В текущем сезоне Эдинсон провел 22 поединка в футболке "красно-синих", отличившись семью голами и тремя ассистами.
Отметим, что мама нападающего ранее заявила о желании сына остаться в европейском футболе.