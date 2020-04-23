Бразилия

Бывший защитник сборной Бразилии поделился мнением об одной из главных звезд команды.

Защитник Лиона Рафаэль да Силва согласен с тем, что Неймар – важный игрок для сборной Бразилии, но уверен, что ему не хватает лидерских качеств.

"Нам нужен Неймар, в этом нет сомнений. Очень нужен. Но он должен улучшить многое за пределами поля. Это важно для футболиста", — заявил Рафаэль ESPN.

"Неймар не лидер. Это не о нем, хотя когда он в хорошей форме и сконцентрирован, то является лучшим игроком в мире".

"Я его знаю, мы вместе играли – и я могу сказать, что Неймар тяжело воспринимает указания. Я говорю правду, но иногда люди не хотят ее слушать. Им нужно, чтобы говорили: "Ты хороший, ты волшебный" и прочие приятные вещи, но жизнь устроена не так".

"Думаю, Неймару нужно больше слушать, и если он это сделает, остановить Бразилию будет очень сложно".

СМИ, как и прежде, связывают Неймара с возвращением в Барселону, однако ПСЖ намерен удержать бразильца. Парижский клуб готов предложить ему новый контракт с зарплатой в 38 млн евро в год.