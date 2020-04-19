Столичный клуб намерен удержать бразильца в своем составе.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
19 апреля 2020, 21:59
Руководство ПСЖ делает подходы, чтобы сохранить Неймара в своем составе, сообщает Sport.es.
По информации источника, клуб готов предложить 28-летнего футболисту новый контракт до лета 2025 года.
Если Неймар примет это предложение, то будет зарабатывать 38 миллионов евро за сезон, или чуть больше трех миллионов в месяц.
Текущее соглашение Неймара рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет побороться за Неймара.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.