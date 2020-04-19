Франция

Столичный клуб намерен удержать бразильца в своем составе.

Руководство ПСЖ делает подходы, чтобы сохранить Неймара в своем составе, сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб готов предложить 28-летнего футболисту новый контракт до лета 2025 года.

Если Неймар примет это предложение, то будет зарабатывать 38 миллионов евро за сезон, или чуть больше трех миллионов в месяц.

Текущее соглашение Неймара рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет побороться за Неймара.

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