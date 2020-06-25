Бразилия

Полузащитник жаждет перебраться в бразильский чемпионат.

Оби Микель пребывает в статусе свободного агента и ищет себе новую команду. Ранее полузащитника уже связывали с Ботафого, но переговоры застопорились.

Интерес к Оби Микелю позже проявили Крылья Советов, но нигериец отказал российской команде, обосновав это тем, что хочет играть за Ботафого, сообщает Lance.

В этом сезоне полузащитник отыграл 27 поединков, в которых результативными действиями не отметился.

Его последним клубом был Трабзонспор, однако больше повторять турецкий опыт Оби Микель не собирается.