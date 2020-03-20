Турция

Экс-полузащитник Трабзонспора Джон Оби Микель объяснил, почему покинул команду.

Джона Оби Микеля шокировало то, что в Турции продолжался чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса, и он решил разорвать контракт с Трабзонспором. Вскоре и чемпионат Турции ушел на карантин (в Европе осталась играющей только Беларусь), но футболист даже не рассматривает вариант с возвращением.

"После того, как я поделился своим мнением в Инстаграм, руководство клуба потребовало, чтобы я удалил свой пост, – цитирует футболиста Foot Mercato. – Я ответил, что это мое мнение, и я считаю, что в такой ситуации самое важное — это спасение человеческих жизней. Да, мы очень хотели стать чемпионами, но не любой ценой. Мне сказали, что после этого я уже не смогу вернуться. Но после того, что я увидел в Турции, я туда и сам не захочу возвращаться".

В то же время руководство Трабзонспора утверждало, что клуб делал все возможное для соблюдения безопасности от заражения COVID-19, но ветеран, дескать, раскапризничался и решил вернуться в Англию.

32-летний опорный полузащитник за свою карьеру выступал за Люн (6 матчей во всех турнирах, 1 гол), Челси (372, 6), Таньцинь Теда (31, 3), Миддлсбро (19, 1) и Трабзонспор (23, 0).

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