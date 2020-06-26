Бразилия

Полузащитник Герты может продолжить карьеру в Бразилии.

Очередным звездным игроком, в подписании которого заинтересовано Ботафого, стал ивуариец Саломон Калу, сообщает Lance.

Контракт Калу с Гертой истекает, так что он может перебраться в Бразилию свободным агентом. Ботафого предлагает ему контракт до декабря 2021 года.

Поспособствовать переезду Калу может то, что он женат на бразильянке.

На протяжении карьеры 34-летний Саломон играл за Фейеноорд, Эксельсиор, Лилль, Челси и Герту. Также он забил 28 голов в 97 играх за сборную Кот-д`Ивуара.

За Ботафого уже играет один известный в Европе футболист – Кейсуке Хонда. Также клуб связывают с Марио Балотелли, Джоном Оби Микелем и даже завершившим карьеру год назад Арьеном Роббеном.