Бразилия

"Бело-черные" начали переговоры с Лудогорцем.

Защитник Лудогорца Рафаэль Форстер попал в сферу интересов Ботафого, сообщает портал Lance.

Клуб из Рио-де-Жанейро намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается заполучить бразильского центрбека. "Бело-черным" предстоят сложные переговоры, так болгарский клуб не планирует расставаться с 29-летним игроком.

Форстер перешел в Лудогорец летом 2017-го из Зари за 1,2 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 18 поединков в футболке "зеленых", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ботафого также заинтересован в подписании Саломона Калу.