Бразилия

Бразильский защитник может остаться в клубе и в следующем году.

Принадлежащий Динамо Сидклей может не вернуться в Киев: Коринтианс хочет выкупить футболиста. Но это случится не раньше, чем "тимао" выплатят Динамо долг за аренду игрока.

"Арендное соглашение по Сидклею рассчитано до конца года. Мы еще не заплатили. Только после этого мы сможем начать переговоры", — цитирует президента Коринтианса Андреаса Санчеса UOL.

Бразильцы должны выплатить Динамо 500 тысяч евро за аренду игрока четырьмя платежами. Первый транш должен был быть совершен в марте, но стороны договорились об отсрочке.

Сидклей сыграл в четырех матчах за Коринтианс, результативными действиями не отметился.