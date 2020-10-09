Бразилия

У знаменитого бразильского клуба не хватило денег на ветерана.

Сантос пытался подписать Робиньо, однако так и не нашел для этого возможности из-за непростого финансового положения — сообщает Globo.

"Конечно, я хотел заполучить Робиньо, – признался президент Сантоса Орландо Ролло. – Однако сейчас мы сосредоточены на том, чтобы расплатиться с долгами. Мы смогли бы его взять только в том случае, если бы он согласился играть бесплатно, однако у него есть семья, которую надо кормить".

36-летний Робиньо в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, а ранее выступал за Сантос (245 матчей во всех турнирах, 109 гол), Реал (137, 35), Манчестер Сити (53, 16), Милан (144, 32), Гуанчжоу Эвергранд (11, 3), Атлетико Минейро (109, 38), Сивасспор (30, 12) и Истанбул Башакшехир (43, 4).

Ранее в аналогичной ситуации оказался еще один ветеран, Жадсон, но Атлетико Паранаэнсе смог договориться с экс-полузащитником Шахтера.