Бразилия

Экс-полузащитник Шахтера подписал контракт с Атлетико Паранаэнсе.

Атлетико Паранаэнсе и Жадсон заключили контракт сроком на полгода — сообщает Globo.

37-летний полузащитник с начала 2020 года пребывал в статусе свободного агента, после того, как его контракт с Коринтианс был разорван.

Несмотря на то, что экс-игрок Шахтера не объявлял о завершении карьеры, специалисты сомневались, что он продолжит играть на высоком уровне.

Издание допускает, что обратиться к услугам своего опытнейшего воспитанника Атлетико Паранаэнсе вынудил трансферный бан от ФИФА, который будет действовать с 12 октября до начала июля 2021 года.

Жадсон ранее выступал за Атлетико Паранаэнсе (65 матчей во всех турнирах, 21 гол), Шахтер (272, 64), Сан-Паулу (121, 21), Тяньцзинь Тяньхай (29, 6) и Коринтианс (241, 50).