Бразилия

Аргентинский хавбек сменит испанский чемпионат на бразильский.

Полузащитник Эльче Эмильяно Ригони может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах 28-летнего аргентинца лично заинтересован главный тренер бразильского Сан-Паулу Эрнан Креспо.

Также отмечается, что бразильский клуб заключит с игроком контракт на три года с возможностью продления еще один сезон.

В нынешнем сезоне Ригони провел 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

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