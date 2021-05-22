Аргентинский хавбек сменит испанский чемпионат на бразильский.
Эмильяно Ригони (слева), Getty Images
22 мая 2021, 10:10
Полузащитник Эльче Эмильяно Ригони может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, в услугах 28-летнего аргентинца лично заинтересован главный тренер бразильского Сан-Паулу Эрнан Креспо.
Также отмечается, что бразильский клуб заключит с игроком контракт на три года с возможностью продления еще один сезон.
В нынешнем сезоне Ригони провел 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
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