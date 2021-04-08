Италия

Сергей Шевченко — о достижениях и неудачах португальского специалиста

Матчи с Шахтёром стали триумфом для Паулу Фонсеки. Он дважды обыграл свою бывшую команду, не дав ей ни единого шанса на проход в четвертьфинал, и сорвал аплодисменты на послематчевой пресс-конференции в Киеве. Это смотрелось как визит состоявшегося тренера-победителя, который выиграл всё в Украине, а затем вернулся во главе команды из топ-чемпионата. На деле, однако, всё обстоит несколько иначе. Положение Фонсеки в Роме не менее шаткое, чем у Луиша Каштру в Шахтёре, а серия неудач в чемпионате может стать поводом для его скорейшей отставки.

Рома — клуб с амбициями. Здесь ещё не забыли вкус разгрома Барселоны. Финиш в зоне Лиги чемпионов — задача-минимум для "волков". Тут впору удивиться, что Фонсека так долго проработал в Риме, где не церемонятся с тренерами. Ему простили пятое место в прошлом сезоне, хотя Ди Франческо увольняли за меньшее. Отчасти причиной тому стечение обстоятельств: летом прошлого года в Роме произошла смена владельца: после затянувшихся переговоров Джеймса Паллотту сменил американский бизнесмен Дэн Фридкин, который не стал с ходу устраивать капитальную чистку.

К тому же, руководство понимало, что трансферная кампания Ромы достаточно скромна, и на этом фоне не совсем корректно требовать высоких результатов. К тому же, сам Фонсека несколько исправил положение, когда в посткарантинный отрезок сезона-2019/20 уместно сменил тактику, а команда выдала серию ярких побед. Появилась надежда, что на второй сезон с Фонсекой Рома воспрянет.

Команда действительно впечатляла, но только в матчах с соперниками из нижней части таблицы, которых обыгрывала с завидным постоянством. Регулярные победы над середняками и аутсайдерами позволили Роме бороться за место в ЛЧ и даже периодически удерживаться в заветной четвёрке. Учитывая проблемы Ювентуса и неровную игру Интера в начале сезона, появлялась даже иллюзия, что "джаллоросси" поучаствуют в гонке за "скудетто".

Иллюзии развеивались сразу после очередной встречи с прямым конкурентом. Тут уже Рома представала очень уязвимой командой. Фонсека оказался заложником своей новой тактики. Римляне сознательно отказались от высокого прессинга и владения мячом, чтобы освободить пространство на чужой половине поля. Это не работало против грандов, которые сами радостно завладевали инициативой и разламывали не самую прочную оборону "волков". Особенно болезненными оказались 0:3 в римском дерби, но ведь были также 0:4 от Наполи и 1:4 от Аталанты. Общая статистика против верхней семёрки удручает: ни одной победы, три ничьи и уже шесть поражений, разница мячей — 9:24.

Проблемы множились. Часть игроков команды, включая "сенаторов", высказали недовольство работой Фонсеки и его штаба. Они считали недостаточной нагрузку на тренировках, что вылилось в конфликт и отстранение Эдина Джеко. Боснийца постепенно вернули в состав, но капитанская повязка теперь ему не принадлежит, хотя нет сомнения в заслугах Джеко перед клубом — это третий бомбардир в истории клуба после Тотти и Пруццо. К тому же, его дублёр Борха Майораль не совсем тянул в качестве замены. Дело как в принципиально иных игровых качествах, так и в неуверенной игре в "лобовых" поединках — ответный матч с Шахтёром к таковым, увы, не относился.

Уверенный проход "горняков" совпал с провальным отрезком в чемпионате. Рома впервые уступила сопернику из нижней части таблицы — идущей на вылет Парме. Беспомощные попытки взломать плотную оборону выглядели удручающе. Более того, оборвалась лишь позитивная серия. Негативная осталась на месте: уже в следующем туре Рома на своём поле проиграла Наполи, а Фонсека после матча жаловался на менталитет игроков. Итогом этих двух поражений стала информация в прессе, что с главным тренером расстанутся вне зависимости от места команды по итогам сезона. Усугубила ситуацию ничья в матче против Сассуоло, который был ослаблен потерей ведущих игроков.

Насколько справедливы претензии к Фонсеке? Не слишком ли многого от него ждали? Состав у Ромы объективно уступает конкурентам. Римляне не могут, как Наполи, позволить себе трансферы за 70 млн евро (Осимхен). Накануне этого сезона команду пополнили только Майораль, Кумбулла и вернувшийся из аренды Карсдорп, зимой появился ещё один "возвращенец" Эль-Шаарави. Джеко стареет, у Смоллинга травма за травмой, сейчас ещё и Мхитарян травмировался едва ли не на ключевом отрезке сезона. При таких раскладах сложно бороться в верхней части таблицы Серии А, где нынче семь команд высокого уровня.

С другой стороны, ряд игроков заиграл лучше при португальском тренере: Спинаццоле подходит схема, где есть любимая для него позиция латераля, теперь Леонардо наконец дорос до уровня борьбы за основу в сборной Италии. Манчини стал ведущим защитником "джаллоросси" и уже стучится в двери "скуадры", а Вильяр всё увереннее чувствует себя в качестве плеймейкера. Фонсека, объективно, не мастер развития молодёжи (мы это помним ещё по Шахтёру), его конёк — успешно использовать наследие предшественников, но его работа в Италии заслуживает уважения, тем более что мы говорим о тренере-легионере в Серии А, куда очень редко приглашают людей со стороны.

Тем не менее, самым ожидаемым итогом сезона будет расставание Фонсеки и Ромы. В сложившихся условиях его работу необходимо оценивать в первую очередь по итоговому месту в таблице, и здесь похвастаться нечем. Команда уже отдалилась от зоны ЛЧ на пять очков. Болельщицкие мнения разделились, но голоса "против" звучат всё громче.

Очередного непопадания в главный европейский турнир португальцу не простят, и ведь даже неустойку платить не придётся — контракт Фонсеки истекает по окончании сезона. Имеется также спасительная ниточка в Лиге Европы, но если Аякс ещё выглядит проходимым соперником, то одолеть англичан — задача, выглядящая непосильной.

Вариантов для замены Фонсеки хватает на любой вкус, даже если отбросить заведомо малореальные кандидатуры вроде Аллегри либо Нагельсманна. Если в Роме захотят капитальную перестройку под "тренера-философа", то есть молодой-перспективный Роберто Де Дзерби или засидевшийся без работы ветеран Маурицио Сарри. Если решат, что лучше продолжить играть в три центрбека — Иван Юрич, проделавший отличную работу в Вероне. Конкуренция в Италии высока не только в таблице, но и на места в топ-клубах.