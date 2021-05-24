Бразилия

Аргентинский хавбек сменил испанский чемпионат на бразильский.

Эльче на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Эмильяно Ригони, который продолжит свою карьеру в составе Сан-Паулу.

Клубы достигли договоренности о переходе 28-летнего аргентинца. Детали сделки не разглашаются, то по информации СМИ, у футболиста будет трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

В нынешнем сезоне Ригони провел 25 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

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