Бразилия

Форвард Интернасьонала прокомментировал свой гол в ворота Фламенго.

Полузащитник Интернасьонала Тайсон поделился своими мыслями после празднования первого гола после возвращения в бразильский чемпионат. Бразильцу удалось поразить ворота Фламенго.

"Я страдал от расизма в Украине и теперь при каждом праздновании забитого мяча я делаю жест борьбы с расизмом", — сказал Тайсон.

“Eu sofri racismo na Ucrânia e toda fez que faço o gol, tanto lá como aqui, faço o gesto de luta contra o racismo”, Taison do @SCInternacional #PorMaisRespeito pic.twitter.com/6uCghNkyQ4 — Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) August 8, 2021

Напомним, Тайсон играл в Украине с 2010 по 2021 год, после чего покинул донецкий Шахтер.