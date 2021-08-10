Форвард Интернасьонала прокомментировал свой гол в ворота Фламенго.
Тайсон, Getty Images
10 августа 2021, 13:59
Полузащитник Интернасьонала Тайсон поделился своими мыслями после празднования первого гола после возвращения в бразильский чемпионат. Бразильцу удалось поразить ворота Фламенго.
"Я страдал от расизма в Украине и теперь при каждом праздновании забитого мяча я делаю жест борьбы с расизмом", — сказал Тайсон.
Напомним, Тайсон играл в Украине с 2010 по 2021 год, после чего покинул донецкий Шахтер.