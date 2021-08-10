Полузащитник Интернасьонала Тайсон поделился своими мыслями после празднования первого гола после возвращения в бразильский чемпионат. Бразильцу удалось поразить ворота Фламенго.

"Я страдал от расизма в Украине и теперь при каждом праздновании забитого мяча я делаю жест борьбы с расизмом", — сказал Тайсон.

Напомним, Тайсон играл в Украине с 2010 по 2021 год, после чего покинул донецкий Шахтер.