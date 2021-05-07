Украина

Бывший вингер Шахтера прокомментировал сотрудничество с Луишем Каштру.

Тайсон рассказал о том, как принял решение о возвращении в Интеранасьонал, а также об особенностях работы со штабом Луиша Каштру и жизни в Украине.

"Теперь я чувствую большее облегчение. Вчера, перед матчем, я немного нервничал. Мне казалось, что я возвращаюсь лет десять назад, когда я дебютировал.

Я всегда хотел вернуться. Я пробыл в Украине 11 лет, и у меня уже было это желание вернуться, быть рядом со своей семьей. У меня было это желание вернуться в Интер из благодарности за то, что клуб сделал для меня.

Я не мог в тот момент повернуться спиной к клубу, который раскрыл меня, который заставил меня стать профессионалом и добиться больших успехов.

Я мог бы остаться в Европе, потому что у меня были предложения из других мест, и даже в Украине мне предложили двухлетний контракт, но я чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым. Я боролся с тренерским штабом, с направлением. Это было немного некрасиво с моей стороны, но, слава Богу, в конце концов все обошлось, мне удалось с ними договориться.

Расизм? Это эпизод, который меня расстраивает даже сегодня, потому что я девять лет играл в Украине и никогда не думал, что пройду через то, через что прошел. Когда это было в первый раз, я послушал и оставил это. Во второй раз у меня была такая реакция (в матче с Динамо), потому что люди проходят через это ежедневно.

Мы все одинаковы. Люди должны понимать, что нет черного, белого, мы все одинаковые", — приводит слова Тайсона UOL.

Напомним, что Тайсон провел первый матч за Интернасьонал после возвращения.