Бразилия

33-летний бразилец снова имеет возможность выступать на своей родине.

Сегодня ночью прошел поединок третьего тура группового этапа Кубка Либертадорес, в котором Интернасьонал разгромил парагвайскую Олимпию Асунсьон со счетом 6:1.

В этом противостоянии в стартовом составе бразильского клуба вышел бывший нападающий донецкого Шахтера Тайсон, для которого это была первая игра после возвращения из Украины.

33-летний бразилец провел на поле 72 минуты, но результативными действиями не отметился. Тем не менее, именно Тайсон выводил команду на поле в качестве капитана.

После трех туров Интернасьонал лидирует в своей группе, набрав 6 очков, а у Олимпии 3 балла и последняя строчка. Между ними Олвейз Рэди и Депортиво Тачира, у которых по три очка после двух игр.

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