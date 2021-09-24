Бывший полузащитник донецкого Шахтера Жадсон продолжит свою карьеру в составе Аваи, сообщает пресс-служба бразильского клуба, который выступает в Серии Б.

Арендное соглашение с 37-летним бразильцем, контракт которого принадлежит Атлетико Паранаэнсе, рассчитано до конца этого года.

Напомним, Жадсон выступал в составе "горняков" в период с 2005 по 2011 год.

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