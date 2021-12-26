Бразилия

Бразильский клуб следит за ситуацией вокруг форварда МЮ.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Коринтианса, сообщает издание Sport.

Кавани заинтересован в уходе из МЮ, и Кориантианс готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в январе. Бразильский клуб готов платить уругвайскому форварду такую же зарплату, как и на Олд Траффорд.

Ранее в подписании Кавани была заинтересована Барселона, но каталонский клуб готов отказаться от этого варианта после подписания Ферана Торреса.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.