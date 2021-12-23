Испанский клуб хочет подписать опытного форварда.
Эдинсон Кавани, Getty Images
23 декабря 2021, 16:45
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Севильи, сообщает издание Mundo Deportivo.
Севилья планирует укрепить линию нападения в январе и попытается приобрести Кавани. Представители "рохибланкос" уже связались с агентами уругвайского форварда, чтобы обсудить возможный трансфер.
В текущем сезоне 34-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Кавани согласовал условия контракта с Барселоной.