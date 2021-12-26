Бразилия

Наставник сборной Польши может продолжить тренерскую карьеру в Бразилии.

Главный тренер сборной Польши Пауло Соуза может продолжить свою карьеру в чемпионате Бразилии.

Специалист согласовал двухлетний контракт с Фламенго, сообщает Николо Скира.

На данный момент Соуза ведет переговоры с польской федерацией футбола о расторжении контракта. О сумме возможной компенсации на данный момент ничего не известно.

51-летний специалист возглавил сборной Польши в январе 2021 года и неудачно выступил с командой на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Швецией, Испанией и Словакией.

Ранее сообщалось об интересе Фламенго к Жорже Жезусу.