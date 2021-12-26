Наставник сборной Польши может продолжить тренерскую карьеру в Бразилии.
паулу соуза, getty images
26 декабря 2021, 17:21
Главный тренер сборной Польши Пауло Соуза может продолжить свою карьеру в чемпионате Бразилии.
Специалист согласовал двухлетний контракт с Фламенго, сообщает Николо Скира.
На данный момент Соуза ведет переговоры с польской федерацией футбола о расторжении контракта. О сумме возможной компенсации на данный момент ничего не известно.
51-летний специалист возглавил сборной Польши в январе 2021 года и неудачно выступил с командой на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Швецией, Испанией и Словакией.
Ранее сообщалось об интересе Фламенго к Жорже Жезусу.