Португалия

Бразильцы надеются, что неудачи заставят руководство "орлов" согласиться отпустить Жорже Жезуша.

Делегация Фламенго решила отложить свой вылет из Лиссабона где первая попытка уговорить руководство Бенфики досрочно расстаться с тренером Жорже Жезушем раньше срока закончилась неудачей — сообщает A Bola.

Представители бразильского клуба решили дождаться результатов двух матчей против Порту — в Кубке (23 декабря) и чемпионате (30 декабря) Португалии, надеясь, что неудачи в обоих турнирах снизят желание португальцев удержать тренера, который уже дал согласие вернуться в Фламенго в январе 2022 года.

Контракт Жезуша с Бенфикой заканчивается в июне 2022 года. За его досрочное расторжение придется заплатить 6 миллионов евро.

За время работы в Фламенго в 2019-2020 годах 67-летний специалист выиграл чемпионат штата, чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес, Рекопа Сюдамерикана и вывел Фламенго в финал Клубного чемпионата мира.

Также в послужном списке Жезуша множество трофеев за время работы в Бенфике, Спортинге Л, Браге и саудовском Аль-Хиляле.