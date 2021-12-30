Бразильский полузащитник может отправиться в родную страну.
Филиппе Коутиньо, getty images
30 декабря 2021, 19:59
Филиппе Коутиньо по-прежнему получает недостаточно игровой практики в Барселоне и нуждается в смене клубной прописки.
Как сообщает издание Sport.es, полузащитник заинтересовал представителя чемпионата Бразилии — Фламенго.
Источник утверждает, что "урубу" хотят арендовать Филиппе Коутиньо до лета, но хочет иметь возможность продлить соглашение до конца года.
Отметим, что в текущем сезоне бразильский полузащитник сыграл в 16 поединках за Барселону, сумев забить два мяча.
Напомним, что в услугах Филиппе Коутиньо также заинтересованы три клуба из чемпионата Англии.