Бразилия

Бразильский полузащитник может отправиться в родную страну.

Филиппе Коутиньо по-прежнему получает недостаточно игровой практики в Барселоне и нуждается в смене клубной прописки.

Как сообщает издание Sport.es, полузащитник заинтересовал представителя чемпионата Бразилии — Фламенго.

Источник утверждает, что "урубу" хотят арендовать Филиппе Коутиньо до лета, но хочет иметь возможность продлить соглашение до конца года.

Отметим, что в текущем сезоне бразильский полузащитник сыграл в 16 поединках за Барселону, сумев забить два мяча.

Напомним, что в услугах Филиппе Коутиньо также заинтересованы три клуба из чемпионата Англии.