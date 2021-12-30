Испания

Десять футболистов Барселоны заразились коронавирусом за четыре дня.

Барселона в своем официальном твиттере сообщила о трех новых случаях заражения коронавирусом среди игроков "блаугранас".

На этот раз положительные тесты на коронавирус сдали защитник Сержиньо Дест, полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Абде Эззалзули.

Таким образом, за четыре дня в составе "блаугранас" заболели сразу десять футболистов. Ранее положительные тесты сдали Даниэль Алвес, Клеман Ленгле, Хорди Альба, Алехандро Бальде, Усман Дембеле, Самуэль Умтити и Гави.

Ближайший матч Барселона должна провести в гостях против Мальорки — 2 января.

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