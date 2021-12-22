Англия

Английский клуб хочет подписать хавбека Барселоны в январе.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо попал в сферу интересов Эвертона, сообщает издание Mundo Deportivo.

Эвертон хочет укрепить атакующую линию в январе и попытается подписать бразильского хавбека. Каталонцы выставили 29-летнего игрока на трансфер, и поэтому его уход в зимнее трансферное окно представляется очень вероятным.

Ранее Коутиньо на протяжении пяти лет выступал в Ливерпуле в составе одноименного клуба.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.

Напомним, Эвертон в ближайшее время должен объявить о подписании защитника Динамо Виталия Миколенко.