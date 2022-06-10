Бразилия

Бразильському клубу доведеться виплатити Соузі неустойку у розмірі 7,7 мільйонів реалів.

Фламенго у своєму офіційному твіттері оголосив про відставку головного тренера команди Паулу Соузи.

Причиною звільнення стали незадовільні результати – в останньому матчі команда поступилася Брагантіне у десятому турі чемпіонату Бразилії.

Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера буде наставник молоді Маріо Хорхе.

За інформацією ЗМІ, бразильському клубу доведеться виплатити неустойку у розмірі 7,7 мільйонів реалів. Ця сума дорівнює місячній зарплаті, яку тренер отримував би до кінця 2022 року.

Нагадаємо, Соуза очолив Фламенго у грудні минулого року. Разом з ним команда здобула 19 перемог, сім разів зіграла внічию та зазнала шести поразок.