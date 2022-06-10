Бразильському клубу доведеться виплатити Соузі неустойку у розмірі 7,7 мільйонів реалів.
Паулу Соуза, Getty Images
10 червня 2022, 08:39
Фламенго у своєму офіційному твіттері оголосив про відставку головного тренера команди Паулу Соузи.
Причиною звільнення стали незадовільні результати – в останньому матчі команда поступилася Брагантіне у десятому турі чемпіонату Бразилії.
Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера буде наставник молоді Маріо Хорхе.
За інформацією ЗМІ, бразильському клубу доведеться виплатити неустойку у розмірі 7,7 мільйонів реалів. Ця сума дорівнює місячній зарплаті, яку тренер отримував би до кінця 2022 року.
Нагадаємо, Соуза очолив Фламенго у грудні минулого року. Разом з ним команда здобула 19 перемог, сім разів зіграла внічию та зазнала шести поразок.