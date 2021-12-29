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Специалист покинул свой пост перед играми за выход на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул свой пост и в ближайшее время возглавит Фламенго.

Специалист, которого не хотел отпускать Польский футбольный союз, согласился выплатить неустойку в размере 300 тысяч евро.

Также известно, что Соуза направился в Бразилию, где должен подписать контракт с Фламенго.

Отметим, сборная Польши пробилась в плей-офф раунд за выход на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Напомним, после того, как Соуза заявил о своем желании уйти из сборной Польши, на него обрушилась тонна критики.

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