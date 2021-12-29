Бразилия

Экс-тренер сборной Польши долго без работы не пробыл.

Совсем недавно Паулу Соуза покинул пост главного тренера сборной Польши и уже возглавил новую команду.

Как сообщает официальный сайт Фламенго, соглашение с 51-летним португальским тренером было заключено на два года.

Отметим, что Паулу Соуза согласился выплатить Польскому футбольному союза 300 тысяч евро неустойки за разорванный контракт.

Напомним, что португальский тренер получил большую порцию критики за свое желание покинуть сборную Польши перед плей-офф к чемпионату мира.