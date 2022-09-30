Бразилия

Футболіст може не допрацювати свій контракт, який розрахований до квітня 2023 року.

Колишній півзахисник донецького Шахтаря Тайсон може достроково залишити Інтернасьйонал. Про це повідомляє журналіст Radio Grenal Бруно Соарес.

За інформацією джерела, контракт 34-річного бразильця розрахований до квітня 2023 року, але клуб має намір розірвати договір цієї зими.

У нинішньому сезоні Тайсон провів 28 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.

Однак футболіст не з'являвся на полі з початку липня, а у чотирьох останніх матчах із семи він був на лаві запасних.

Нагадаємо, Тайсон повернувся до Бразилії навесні минулого року. До цього він виступав за Металіст та Шахтар.