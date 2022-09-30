Футболіст може не допрацювати свій контракт, який розрахований до квітня 2023 року.
Тайсон, Getty Images
30 вересня 2022, 12:18
Колишній півзахисник донецького Шахтаря Тайсон може достроково залишити Інтернасьйонал. Про це повідомляє журналіст Radio Grenal Бруно Соарес.
За інформацією джерела, контракт 34-річного бразильця розрахований до квітня 2023 року, але клуб має намір розірвати договір цієї зими.
У нинішньому сезоні Тайсон провів 28 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.
Однак футболіст не з'являвся на полі з початку липня, а у чотирьох останніх матчах із семи він був на лаві запасних.
Нагадаємо, Тайсон повернувся до Бразилії навесні минулого року. До цього він виступав за Металіст та Шахтар.