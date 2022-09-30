Колишній півзахисник донецького Шахтаря Тайсон може достроково залишити Інтернасьйонал. Про це повідомляє журналіст Radio Grenal Бруно Соарес.

За інформацією джерела, контракт 34-річного бразильця розрахований до квітня 2023 року, але клуб має намір розірвати договір цієї зими.

У нинішньому сезоні Тайсон провів 28 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.

Однак футболіст не з'являвся на полі з початку липня, а у чотирьох останніх матчах із семи він був на лаві запасних.

Нагадаємо, Тайсон повернувся до Бразилії навесні минулого року. До цього він виступав за Металіст та Шахтар.