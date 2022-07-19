Україна

Уругвайський футболіст може продовжити виступати у Бразилії.

Бразильський Інтернасьйонал має намір залишити у своєму складі півзахисника київського Динамо Карлоса де Пену. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво клубу вже розпочало переговори з 30-річним уругвайцем.

Його поточна угода розрахована до кінця року, але вона має опцію продовження до кінця грудня 2023 року.

Крім цього зазначається, що у послугах футболіста цікавляться Корінтіанс та Америка. Вони хочуть підписати його взимку на правах вільного агента.

Цього сезону де Пена провів 21 матч, у яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.