Уругвайський футболіст може продовжити виступати у Бразилії.
Карлос де Пена, Getty Images
19 липня 2022, 13:59
Бразильський Інтернасьйонал має намір залишити у своєму складі півзахисника київського Динамо Карлоса де Пену. Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво клубу вже розпочало переговори з 30-річним уругвайцем.
Його поточна угода розрахована до кінця року, але вона має опцію продовження до кінця грудня 2023 року.
Крім цього зазначається, що у послугах футболіста цікавляться Корінтіанс та Америка. Вони хочуть підписати його взимку на правах вільного агента.
Цього сезону де Пена провів 21 матч, у яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.