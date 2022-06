Інтернасьональ у рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Бразилії грав проти Корітіби і здобув перемогу з рахунком 3:0.

Переможний гол на свій рахунок записав колишній вінгер донецького Шахтаря Тайсон.

Бразильський футболіст зреагував на передачу з лівого флангу та ударом в один дотик вразив кут воріт.

Відео голу:

#INTxCTB | ⏱️ | 1T | 41' — TOCO Y ME VOY! De pé em pé, Colorado chega na área deles. Depois de passe de Pena, Alemão faz o pivô e Edenilson manda para as redes. ACADEMIA DO POVO SÓ TEM UMA, TÁ? GOLAÇO! 🎨⚽️



