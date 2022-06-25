Екс-футболіст Шахтаря продовжує відзначатись результативними діями.
Тайсон, getty images
25 червня 2022, 09:59
Інтернасьональ у рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Бразилії грав проти Корітіби і здобув перемогу з рахунком 3:0.
Переможний гол на свій рахунок записав колишній вінгер донецького Шахтаря Тайсон.
Бразильський футболіст зреагував на передачу з лівого флангу та ударом в один дотик вразив кут воріт.
Відео голу:
Нагадаємо, що раніше Тайсон відреагував на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України.