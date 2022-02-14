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Международной федерации футбола не понравился призыв к борьбе за экологию.

Палмейрас намеревался сыграть в финале Клубного чемпионата мира против Челси в традиционной зеленой форме, но получил запрет от ФИФА — утверждает l'Equipe.

Своим нынешним вариантом формы Палмейрас поддерживает борцов за экологию словами "Ради зеленого будущего" (Por um futuro mais verde), нанесенными пять раз на футболках, но чиновники ФИФА усмотрели в этом политический подтекст, что запрещено правилами Международной федерации.

В итоге на турнире бразильский клуб обязали играть в старом варианте клубной формы без "провокационного" призыва защищать природу.

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