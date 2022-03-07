Украина

Керівництво "гірників" готове відпустити футболіста в оренду, доки в Україні триває війна.

Півзахисник донецького Шахтаря Фернандо може продовжити кар'єру в бразильському Палмейрасі. Про це повідомляє Torcedores.

За інформацією джерела, керівництво "гірників" готове відпустити 23-річного бразильця, але лише на три місяці, тоді як бразильська сторона має намір укласти угоду, розраховану до кінця року.

Також зазначається, що Палмейрас готовий взяти на себе всю зарплату футболіста, якщо домовленості буде досягнуто.

Цього сезону Фернандо провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив вісім голів і зробив дві результативні передачі.