Бразилия

Кріштіану написав теплі слова на адресу Пеле.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на смерть Пеле.

"Мої глибокі співчуття всій Бразилії й родині Едсона Арантеса ду Насіменто. Просто прощання з вічним королем Пеле ніколи не буде достатньо, щоб висловити той біль, який зараз охоплює весь футбольний світ.

Натхнення для мільйонів, еталон — вчора, сьогодні та назавжди. Любов, яку ти завжди проявляв до мене, була взаємною в усіх моментах, які ми розділяли, навіть на відстані.

Пеле ніколи не буде забутий, пам'ять про нього назавжди збережеться в кожному з нас, у шанувальниках футболу. Спочивай з миром, король Пеле", — написав Кріштіану.

Нагадаємо, бразильський Сантос завчасно готувався до похорону легендарного футболіста Пеле.