Таким чином ФІФА хоче увіковічити пам'ять легенди.
ДЖАННІ ІНФАНТІНО
02 січня 2023, 16:22
Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав увіковічити пам'ять Пеле, назвавши хоча б один стадіон на честь Короля футболу.
"Я відчуваю багато емоцій. Дуже сумно, але при цьому я посміхаюся, бо Пеле подарував нам багато посмішок. Ми вшануємо пам'ять короля. Просимо усі країни світу організувати хвилину мовчання перед іграми.
Ми просимо всі країни світу назвати хоча б один стадіон на честь Пеле, щоб діти знали, наскільки він важливий", – передає слова Інфантіно Globo Esporte.
Нагадаємо, Пеле помер 29 грудня у віці 82 років.