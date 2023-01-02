Бразилия

Таким чином ФІФА хоче увіковічити пам'ять легенди.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав увіковічити пам'ять Пеле, назвавши хоча б один стадіон на честь Короля футболу.

"Я відчуваю багато емоцій. Дуже сумно, але при цьому я посміхаюся, бо Пеле подарував нам багато посмішок. Ми вшануємо пам'ять короля. Просимо усі країни світу організувати хвилину мовчання перед іграми.

Ми просимо всі країни світу назвати хоча б один стадіон на честь Пеле, щоб діти знали, наскільки він важливий", – передає слова Інфантіно Globo Esporte.

Нагадаємо, Пеле помер 29 грудня у віці 82 років.