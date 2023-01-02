Італія

У новий рік з новим логотипом та музичним супроводом.

З сьогоднішнього дня збірна Італії використовуватиме оновлений логотип. Про це повідомляє прес-служба Італійської федерації футболу.

Нове лого було створено Independent Ideas, креативною агенцією Publicis Groupe, яка створює графіку для FIGC із жовтня 2021 року.

У новому логотипі збірної Італії FIGC відмовилася від форми щита із золотою оболонкою та синім фоном на користь більш мінімалістичної версії на білому тлі з синіми літерами та зірками. Логотип федерації всередині залишився лише у своїх ініціалах, зберігши характерний золотий колір.

Також FIGC представила нову звукову ідентичність, створену італійською компанією Inarea Identity Design. Під керівництвом Енріко Джаретти було створено справжню музичну систему, що показує пристрасть італійських вболівальників до футболу.