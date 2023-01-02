Іспанія

Коуч "вершкових" вважає, що не слід зневажливо ставитись до цього турніру.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті перед матчем з Касереньйо у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії озвучив цілі своєї команди у цьому турнірі.

"Кубок Іспанії — важливий турнір для нас, але не найважливіший. Головний турнір для нас – Ліга чемпіонів. Але, одягаючи футболку цього клубу, потрібно поважати усі змагання та намагатися виграти їх. Кубок Іспанії – один із турнірів, які ми хочемо виграти цього року", — цитує Анчелотті Marca.

Матч Касереньйо — Реал відбудеться 3 січня, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.