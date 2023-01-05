Бразилия

Бразилець продовжить кар'єру на батьківщині.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон продовжить виступи в бразильському Коринтіансі. Клуб із Сан-Паулу знову орендував хавбека. Про це повідомляється на офіційному сайті Коринтіанса.

Новий договір діє до 31 грудня 2023 року.

"Дуже радий, особливо за можливість грати в цьому клубі ще один рік. Я в Коринтіансі кілька років і завжди показую, наскільки я щасливий бути тут. Дякую всім за цю можливість. Я впевнений, що цей рік буде дуже успішним", – прокоментував угоду Майкон.

За інформацією ЗМІ, Коринтіанс заплатить Шахтарю за оренду 500 тисяч євро і матиме першочергове право на покупку футболіста у разі пропозицій від інших клубів.

Нинішнього сезону Майкон провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі.