Англія

Лондонці все ще націлені на вінгера.

Епопея з переходом Михайла Мудрика в англійський чемпіонат продовжується, тому кожного дня з'являється ще більше подробиць.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, зараз обидві сторони готують нові пропозиції.

"Арсенал веде прямі переговори з Шахтарем щодо Михайла Мудрика, а представники Челсі зустрічаються з представниками Шахтаря на Стемфорд Брідж, проте Мудрик хоче перейти в Арсенал.

Остання пропозиція Арсеналу була нижче 70 мільйонів євро і, на думку Шахтаря, недостатня для того, щоб трансфер відбувся. Але будуть усні переговори для обговорення структури оплати перед ймовірним покращенням пропозиції. Шахтар є жорстким переговорником і використовуватиме інтерес та/або пропозицію Челсі як важіль впливу.

Але Арсенал ніколи не хотів би робити пропозицію більше 70-75 мільйонів євро. Лондонці звертають увагу на невдалу пропозицію Евертона у 30 мільйонів євро влітку і стверджують, що їхня пропозиція вже більш ніж подвоєна. П'ять місяців тому Шахтар продав би Мудрика за 45 мільйонів.

Арсенал не стурбований втручанням Челсі. Якщо Челсі зробить значно більшу пропозицію, Арсенал не буде втягуватись у війну ставок. Арсенал вважає, що угода щодо Мудрика знаходиться під їх контролем. Також важливо зазначити, що Челсі не збирається просто пропонувати 100 мільйонів євро, які хоче Шахтар. Будь-яка пропозиція (і буде зрозуміло найближчими днями, чи вона надійде), ймовірно, загалом відповідатиме сумі, яку дає Арсенал.

Отже, головне, маючи двох претендентів, не робити поспішних висновків щодо будь-якої пропозиції. Це дуже нетипові переговори. Челсі розумно зустрічається віч-на-віч і викладає свої карти на стіл. І бути поміченим на Стемфорд Брідж в інтересах Шахтаря. Проходить багато ігор", — написав журналіст в своєму твіттері.

Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі готовий перебити будь-яку пропозицію Арсеналу по Мудрику.