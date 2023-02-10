Бразилия

Схоже, що італійця у збірній Бразилії не буде.

Чутки останнім часом пов'язували головного тренера Реала Карло Анчелотті з підписанням контракту зі збірної Бразилії.

Втім, Федерація футболу Бразилії в офіційній заяві спростувала будь-які домовленості.

"Ми заперечуємо будь-яку угоду, досягнуту з Анчелотті. Пропонуємо залишити спекуляції — ми визначимося, а потім оголосимо нового головного тренера в потрібний момент", — йдеться у заяві на сайті Федерації футболу Бразилії.

Нагадаємо, раніше Карло Анчелотті відреагував на нові повідомлення, які пов'язують його з роботою у бразильській збірній, наполягаючи на тому, що він має контракт з Реалом до 2024 року.