Іспанія

Тренер команди з Мадриду прокоментував чутки щодо свого відходу та майбутній фінал клубного чемпіонату світу.

Карло Анчелотті відреагував на нові повідомлення, які пов'язують його з роботою у бразильскій збірній, наполягаючи на тому, що він має контракт з Реалом до 2024 року .

Кажуть, що італійський тренер є провідним кандидатом на посаду "Селесао" після того, як Тіте був звільнений, а вони вилетіли з чемпіонату світу в чвертьфіналі у Катарі.

"У мене контракт до 2024 року, я не знаю, що там говорять, мене це не хвилює.

Реал Мадрид поважає всі фінали, це був довгий шлях, і я просив своїх гравців насолоджуватися грою. Завтрашній переможець стане чемпіоном світу, і ми хочемо виграти, щоб підвищити нашу впевненість у майбутньому. Це мій шостий фінал за 40 років, гра, яка не трапляється багато разів у житті.

Аль-Хілаль переміг Фламенго, тому ми поважаємо їх, це фінал чемпіонату світу, і мало хто отримує шанс зіграти в матчі подібного масштабу.

Щодо Каріма, то треба брати до уваги вік, але Бензема наш №9. У нього все добре в цьому сезоні і буде добре у наступній кампанії, ми розраховуємо на нього".