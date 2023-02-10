Італія

Епоха великого італійця в Реалі добігає кінця.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті погодився очолити збірну Бразилії влітку 2023 року. Угода з Реалом, яка чинна до 2024 року, буде припинена.

Як повідомляє ESPN, CBF отримала згоду від Карло Анчелотті. Наразі сторони не будуть публічно підтверджувати угоду, оскільки у тренера все ще є контракт з іспанським клубом. Стверджується, що італієць не підписував попередньої угоди, а лише усно погодився очолити "пентакампеоне".

Контракт тренера зі збірною Бразилії буде розрахований на три роки - з липня 2023 і по серпень 2026. Після чемпіонату світу в США, Мексиці та Канаді угоду можуть продовжити.

Відзначається, що добрі стосунки Карло з бразильськими гравцями Реала – Вінісіусом Жуніором, Родріго Гоесом та Едером Мілітао, а також Каземіро, який виступав у Мадриді до переходу в Манчестер Юнайтед цього літа, вважаються однією із головних причин призначення італійського фахівця на цю посаду.