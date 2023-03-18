Бразилия

Півзахисник чимало пограв у провідних європейських чемпіонатах.

Бразильський опорний півзахисник Лукас Лейва став відомий на широкий загал улітку 2008 року, коли за його трансфер із Греміо заплатив 10 млн євро англійський Ліверпуль.

Із тих пір футболіст провів у розташуванні "червоних" дев’ять років, відігравши при цьому 346 матчів (7 голів + 21 гольовий пас).

Потім у кар’єрі гравця був п’ятирічний період виступів за римський Лаціо, який зрештою закінчився під час попереднього міжсезоння поверненням назад до Греміо.

Однак "мушкетери" порівняно недовго зуміли запозичувати досвід талановитого співгромадянина.

Посеред грудня Лейва став відчувати біль у серці, і зрештою фінальне тестування під час підготовки до старту нового сезону залишило його поза грою.

Разом із тим, 36-річний гравець ухвалив рішення завершити виступи на професійному рівні, залишивши наступний коментар із цього приводу.

"Я хотів би подякувати Греміо за всю підтримку впродовж цих трьох місяців. Сьогодні я оголошую про свій відхід. Це був важкий період.

Я закінчую там, де хотілося б, а не так, як хотілося б. Але я впевнений, що почнеться новий цикл. Я дуже сподівався, що проблему можна вирішити, але це не так. Моє здоров’я на першому місці.

Настав день, щоб попрощатись із футбольним полем. Зізнаюсь, що це вартувало чималих зусиль, але я озираюся назад і можу бути тільки вдячним за кар’єру, яку мені вдалось побудувати. У 2007 році я перейшов у гігантський клуб Ліверпуль, який був частиною мого життя впродовж настуних 10 років.

Я з великою гордістю можу сказати, що сьогодні Ліверпуль — мій дім", — заявив бразильський виконавець.

За свою кар’єру Лейва виграв Кубок англійської Ліги (2012), Суперкубок Італії (2018, 2020) та Кубок Італії (2018/19).