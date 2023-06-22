Бразилия

Легендарний футболіст все ближче до завершення кар'єри.

Нападник бразильського Греміо Луїс Суарес може завершити кар'єру через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляє ESPN, уругвайця непокоїть біль у правому коліні. Президент Греміо висловив стурбованість станом футболіста і заявив, що йому може знадобитися заміна колінного суглоба.

"Йому потрібно багато ін'єкцій, багато ліків. Він на межі. Але ми не знаємо, де знаходиться ця межа і коли він зіграє востаннє", – сказав Альберто Герра.

Нагадаємо, представлення Суареса гравцем Греміо відвідали понад 40 тисяч уболівальників