Іспанія

Француз може поїхати в Іспанію.

Захисник Мілана Тео Ернандес привернув увагу одного з лідерів іспанської Ла Ліги, повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, мадридський Атлетіко дуже зацікавлений у трансфері 25-річного гравця. На цю мить "матрацники" не робили офіційної пропозиції.

Мілан готовий продати француза лише за суму, що перевищує 80 млн євро.

Захисник в цьому сезоні провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що тренер Мілана Піолі дзвонив Тюраму щодо потенційного літнього трансферу.