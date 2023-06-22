Француз може поїхати в Іспанію.
ТЕО ЕРНАНДЕС, GETTY IMAGES
22 червня 2023, 15:00
Захисник Мілана Тео Ернандес привернув увагу одного з лідерів іспанської Ла Ліги, повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, мадридський Атлетіко дуже зацікавлений у трансфері 25-річного гравця. На цю мить "матрацники" не робили офіційної пропозиції.
Мілан готовий продати француза лише за суму, що перевищує 80 млн євро.
Захисник в цьому сезоні провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що тренер Мілана Піолі дзвонив Тюраму щодо потенційного літнього трансферу.