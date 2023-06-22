Україна

Мінспорту оновило список спортсменів, які не повернулись з-за кордону.

Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які в зазначений термін не повернулися на територію України після закінчення спортивного заходу.

У новому списку є гравці збірної України Михайло Мудрик та Ілля Забарний. Обидва грають в Англії — за Челсі та Борнмут відповідно.

Повний список спортсменів, які не повернулись в Україну за посиланням.

Раніше повідомлялось, що Мудрик — найдорожчий гравець Євро-2023.